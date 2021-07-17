Pucca, gözaltına alınma nedenini anlattı: 'Şaka gibi'

'Pucca' lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, gözaltına alınma nedenini anlattı. Karagöz, "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film izledim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum" şeklindeki paylaşımının şikayet konusu olduğunu söyledi.

'Pucca' takma isimli sosyal medya fenomeni ve yazar Pınar Karagöz, dün (16 Temmuz 2021) gözaltına alınmıştı. Kişisel Twitter hesabında emniyete götürüldüğünü duyuran Karagöz, "Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısı" demişti.

Karagöz, daha sonra yaptığı paylaşımla serbest bırakıldığını duyurdu. Gözaltına alınmasının sebebini de anlatan Karagöz, "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film izledim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum" şeklindeki paylaşımının şikayet edildiğini söyledi.

Karagöz, "Ya bu tweet yüzünden bu gece nezarethanede kalacaktım. Şaka gibi. Neyse bitti çok şükür. Bitmedi de bayramdan sonraya kaldı. Random ne var ne yoksa şikayet etmişler resmen. Nasılsa biri tutar diye" diye yazdı.

Random ne var ne yoksa şikayet etmişler resmen. Nasılsa biri tutar diye — PuCCa (@PuCCaa) July 16, 2021

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