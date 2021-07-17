Yurt dışında yaşayan Türkler, Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu: Sınırdan 635 bin yolcu geçti

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, yaz tatilini ve Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere Türkiye'ye gelmeye başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Sınırdan, 163 bin araç ile 635 bin yolcu giriş yaptı.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler, tatil için Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıradaydı. Geçişte uzun araç kuyruğu oluştu. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında 163 bin araç ile 635 bin yolcu giriş yaptı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre yolcuların sınır kapısından geçerken koronavirüs aşısı yaptırdıklarını veya 6 ay içinde hastalığı geçirdiklerini belgelemeleri gerekiyor. Bunlar yoksa 72 saat içinde yapılmış PCR testi isteniyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.