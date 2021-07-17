Tartışma düğün masrafları yüzünden çıktı: Eşini sokak ortasında darp etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kısa süre önce evlenen Ayşenur ve Sinan A. çiftinin düğün masraflarından dolayı çıktığı öğrenilen tartışması, sinkaflı cümlelerin ardından tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Tokat ve yumrukla darp edilen Ayşenur A.'nın eşinden şikayetçi olarak tedbir kararı istediği öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen olayda Ayşenur A. ve Sinan A., kısa süre önce evlendi. Çift, beraberlerinde bir arkadaşları ile birlikte Uzunyalı mevkisine gelerek sokağa park etti. Uzunyalı sahilinde plajda denize girip eğlenen çift ve arkadaşları, daha sonra araçlarına doğru yürümeye başladı. Bu sırada, çift arasında başlayan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından Ayşenur A., polis merkezine gitti. Eşi Sinan A.'dan şikayetçi olan Ayşenur A., emniyetteki ifadesinde, annesiyle telefonda düğün sırasında yaptıkları masraflardan dolayı tartışma çıktığını, sonrasında eşinin kendisine yumruk atmak ve boğazını sıkmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

Alınan doktor raporunda alkollü olmadığı saptanan çiftten Ayşenur A.’nın yüzünde ve kolunda hafif darp izleri tespit edildi. Eşinden şikayetçi olan Ayşenur A., 6284 sayılı 'kadını koruma kanunu' kapsamında koruyucu-önleyici tedbir kararı uygulanmasını talep etti.

Sinan A. ise ifadesinde susma hakkını kullandı. Dosya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na elden gönderildi. Poliste işlemleri tamamlanan Sinan A. aracına binerek ayrıldı. Ayşenur A.'nın ise ailesinin evine gideceği öğrenildi.