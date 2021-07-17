Bakan Pakdemirli: Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, "Buralarda ne otel yapılır ne de buralar imara açılır, tekrar ağaçlandırmak için çalışmalar başlayacak" dedi.