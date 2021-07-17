AK Partili Dağ'dan Tunç Soyer'e tepki: 15 Temmuz etkinliğine katılmadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 15 Temmuz etkinliğine katılmadığını söyledi. Dağ, CHP'ye yönelik olarak da "Ülkedeki birlik ve beraberliğin inşasında, sadece iktidar partisinin değil, muhalefetin de bir vazifesi vardır" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 15 Temmuz etkinliklerine katılmadığını söyledi.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre TVNet’e konuşan Dağ, darbe girişiminin ardından 5 yıl geçmesine rağmen CHP, İYİ Parti ve HDP’nin Türk milletinin kahramanlığını, destanını itibarsızlaştırmaya çalıştığını anlattı.

İki gün önce Türkiye’nin tamamında kutlanan etkinliklerde vatandaşların 5 yıl önce yaşadığı duyguları hissettiğini gözlemlediklerini belirten Dağ, muhalefetin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarına katılmadığının altını çizdi.

Bu konunun üzerinde durulması gerektiğini savunan Dağ, "Meclis’teki partilerin tamamı davet edilmesine rağmen buradaki (TBMM’deki) etkinliğe muhalefetin katılmamış olması, manidar. Ben İzmirliyim, yani İzmir’den bir mesaj vermek gerekirse bir hafta önce burada Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi, bazı milletvekilleri ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Öcalan’a özgürlük talebinde bulunulan mitinge katılım sağlarken, bir hafta sonra valiliğin önünde tüm siyasi partilerin ve İzmirlilerin davet edildiği, binlerce insanın da meydanda olduğu Konak Meydanı’ndaki etkinliğe katılmıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Öcalan’a özgürlük talebinde bulunulan mitinge katılım sağlarken, 15 Temmuz etkinliklerine katılmadı. 15 Temmuz’un o ruhunu kimse sulandırmaya çalışamaz, çalışmasın.https://t.co/jNPK4DQB4m — Yeni Şafak (@yenisafak) July 17, 2021

'CHP'nin üst yönetimi ne yazık ki HDP'nin kucağında'

CHP’ye, "Siz FETÖ ve PKK’ya destek veriyorsunuz" şeklinde eleştiri getirdiklerinde, "Yok kardeşim bizim PKK’yla ne alakamız var?" diye tepki gösteren ana muhalefet yöneticilerinin bunu kabul etmediğini anımsatan Dağ, şöyle devam etti:

"Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nin üst yönetimi ne yazık ki HDP’nin kucağında ve HDP’nin yanında, HDP’nin koymuş olduğu istikamet doğrultusunda bir siyaset yürütme noktasına gelmiş vaziyette. Yine işte süreçlere baktığınızda söylem ve eylemlerin tamamı FETÖ’nün söylemiş olduğu söylem ve eylemler doğrultusunda giden bir süreç var. Yani bu ülkenin birliğine ve beraberliğine zarar veren bir süreçtir.

Ülkedeki birlik ve beraberliğin inşasında, sadece iktidar partisinin değil, muhalefetin de bir vazifesi vardır. 15 Temmuz’un o ruhunu kimse sulandırmaya, küçültmeye çalışamaz, çalışmasın. Zaten çalışsa da başarı olamaz. O gün gençler, gazi, şehit olanlar, iman ruhuyla, bayrak sevdasıyla o meydanlara çıktı. Ve sokaklarda tanklar görüldüğü andan itibaren insanlar akın akın sokaklara çıkmaya başladı, bu ruhu sulandıramazsınız. Hangi niyetle, hangi amaçla bunu yapıyorsunuz? İşin doğrusu anlamakta, algılamakta bu toprakların bir çocuğu olarak anlamakta zorlanıyorum. Eğer siz bu ruhu sulandırmak noktasında bir fikriyata sahipseniz bu topraklardan bir şey elde etmemişsiniz, demektir."

📌"GENÇLER 15 TEMMUZ'U UNUTMAZ"



👉@avhamzadag: Muhalefet 15 Temmuz için sosyal medya üzerinden mesaj verme yolunu izledi. Düzenlenen ve davet edilen 15 Temmuz etkinliklerine katılmadılar. #15Temmuz'un ruhunu sulandırmaya ve küçültmeye kimse çalışmasın. pic.twitter.com/KW6DlSVTG7 — TVNET (@tvnet) July 16, 2021

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