Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Erzurum'da ülkesi için gerektiğinde baş verecek ama baş eğmeyecek yoldaşlarımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Cağ kebaplarıyla önümüzü kestiler, sizi daha fazla bekletmeyelim diye 'Dönüşte yeriz' dedik. Erzurum'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum.

- Şimdiye kadar bizi asla mahcup etmeyen, bizi yarı yolda bırakmayan Erzurum, 31 Mart'ta da sandıkları patlatmıştı. Rabbim bu sevdanızı eksik kılmasın. Erzurum, hep olduğu gibi yine hizmet ve eser siyasetini tercih etti. Gençler, yüzde 63 gibi Türkiye ortalamasının çok üstünde rekor bir oy oranıyla dadaşlar bize verdikleri sözü yerine getirdi.

- Erzurum'la olan muhabbetimize montaj diyerek çamur atanlar, hezimete uğramıştı. Ne diyor o güzel Erzurum türküsünde? Gülistan'da bir gülüm var, mor menekşe sümbülüm var, taze gonca bir gülüm var. 29 Mart'ta bir kez daha gördük ki dost bildiğimiz dadaşlar var.

- Rabbim muhabbetimizi, dostluğumuzu, yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin. 31 Mart'ta irdelerine sahip çıkan, ülkesine ve milletine sahip çıkan, bizlere verdiği söze sahip çıkan tüm Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum.

- AK Parti'nin ülkemizin son 20 yıla damgasını vuran siyasi başarısında en büyük pay sahibi, AK Parti'nin neferleridir. Gençler, kimi zaman ailesinden, kimi zaman iş yerinden, kimi zaman sağlığından fedakarlık eden aşkla davamıza hizmet edenler AK Parti'nin gizli neferleridir. Bu mücadeleyi girdiği her seçimde zafere taşıyan da bu isimsiz kahramanların çabasıdır. O gizli kahramanların hakkını ne yapsak ödeyemeyeceğimizi de gayet iyi biliyoruz. Rabbim onlardan razı olsun.

- Çok değerli kardeşlerim, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verilen güçlü destek, Erzurum'un bize güveninin tezahürüdür. Var gücümüzle çalışıyoruz. Uluslararası alanda ülkemizin hak ve hukukunu savunurken, sınırlarımız içinde de terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Şehirlerimizin her birini kalkındıracak hizmetleri adım adım takip ediyoruz.

- Kuzey Kıbrıs'ta baş başa ve heyetlerarası görüşmelerimizin yanısıra pek çok eser ve hizmeti de hayata geçireceğiz. Genişletilmiş il danışma toplantısının ardından inşallah yapımı tamamlanan yatırımların açılış heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Toplam yatırım bedeli 9.5 milyar lirayı bulan pek çok eser ve projeyi Erzurum'a sunacağız.

- Gençler, sizlerle buluştuğumuz gibi Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizle de buluşacak, onların değerli fikirlerini alacağız. Yeniden hız verdiğimiz il ziyaretlerimizde milletimizle hasret gidermenin yanısıra teşkilatlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Gençler, diğer il ziyaretlerimizde ifade ettiğim bir hususu tekrarlamakta fayda görüyorum. Hepimiz bir vücudun azaları gibiyiz. Biz, 13 milyon 500 bini aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Görevimiz, unvanımız farklı olsa da hepimiz aynı davanın mensuplarıyız. Bu harekette belediye başkanının yükü ne kadar ağırsa, belediye meclis üyesinin de o kadar ağırdır. Sandık müşeahhidinin de görevi önemlidir. Bu harekette genel başkanın sorumluluğu ne kadar büyükse, milletvekilinin sorumluluğu da aynı derecede büyüktür. Bu bakımdan sahada uç beylerlerimiz olan siz teşkilat mensuplarımızın görüşlerine büyük önem veriyoruz.

- AK Parti'nin alameti farikası ortak akla önem vermesi, yani kolektif akıl dediğimiz bir akılla hareket etmesi önemlidir. AK Parti, kendini sürekli yenilemiş, güncellemiş, dinamizmini koruyabilmiştir. AK Parti'nin hızını kesmek için kurulan pek çok parti tarihin tozlu sayfalarında şimdiden unutulmaya yüz tuttu.

- Önümüzdeki dönemde de bu anlayışla çalışarak Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açan projelerimizi devreye almaya devam edeceğiz. Peygamber efendimizin çağlar aşan bir tespiti var; tevazu yüceltir. Kibir düşürür. Gurur aldatır. Haset bitirir. Bu tespit geçmişteki başarılarımızın sırrı olduğu gibi, gelecekteki başarılarımızın da pusulasıdır. Özünde tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu bir siyaset tasavvurunu en tepeden en ücraya kadar hakim kılmamız şart.

- İçeride ne kadar birbirimize kenetlenirsek dışarıda da o derece etkili oluruz. Kibir, büyüklenme, böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. Hele hele bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak, milleti hafife almak diye bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir.

- AK Parti kalesinde gedik açma gayretlerinin akamete uğraması, 2023'le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır. Buna hazır mıyız? Şunu unutmayın, davamızda karamsarlığa, ümitsizliğe yer olmadığı gibi rehavete, gevşemeye de yer yoktur. Elbette eleştirilerimizi yapacak, hatalarımızı, yanlışlarımızı birbirimizin yüzüne cesaretle söylemekten çekinmeyeceğiz. Ama çalışmalarımızı yürütürken bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Bize düşen çalışmak, mücadelemizi sürdürmektir.