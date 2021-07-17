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    Milli Savunma Bakanlığı

    MSB'den 'Tarihten Günümüze Türk-Afgan Kardeşliği' paylaşımı

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    Milli Savunma Bakanlığı, tarihte Türkiye ve Afganistan arasındaki yakın ilişkilerin gösterildiği "Tarihten Günümüze Türk-Afgan Kardeşliği" başlıklı grafik paylaştı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 'Tarihten Günümüze Türk-Afgan Kardeşliği' başlığıyla hazırlanan ve sosyal medya hesabından yayımlanan grafikte iki ülke arasındaki yakın ilişkiler kronolojik olarak aktarıldı.

    Grafikte, "Türk ve Afgan halkları tarih boyunca ortak tarih, dil, kültür ve inanca sahip iki kardeş millet olarak hep dayanışma içinde olmuştur" ifadesi kullanıldı.

    Afganistan'ın ilk devlet hastanesinin Kral Habibullah Han döneminde Afganistan'a davet edilen Türk danışmanlar tarafından 1913'te kurulduğu belirtilen grafikte, tarihte yaşanan şu önemli dönüm noktalarına yer verildi:

    1919

    "Türkiye ve Afganistan eş zamanlı olarak istiklal mücadelesi vermiş ve bu süreç her iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırmıştır. Çanakkale'de 'Mehmet Afganistan' adında şehitlik anıtı bulunmaktadır.

    1919'da bağımsızlığını kazanan Afganistan, modernleşme için pek çok alanda Türkiye'yi örnek almış, askeri alanda, eğitim ve kültür alanında yine Türk uzmanlardan yararlanmıştır."

    1921

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    "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı devam ederken Afganistan Kralı Emanullah Han'dan gelen askeri eğitim yardımı talebini geri çevirmemiş, 2. Dünya Savaşı'na kadar doktor, subay ve öğretmenlerden oluşan destek verilmiştir.

    Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Afganistan, Türk milletine siyasi, diplomatik ve ekonomik pek çok yardımda bulunmuştur. 1 Mart 1921'de iki ülke arasında dostluk ve ittifak anlaşması imzalanmış, Afganistan TBMM'yi tanıyan ikinci ülke olmuştur. Aynı zamanda Afganistan, Ankara'ya diplomatik temsilci gönderen ilk ülke olmuştur.

    1 Mart 1921 tarihli anlaşma metninde, iki ülke arasındaki dostluğun ve kardeşliğin de göstergesi olarak 'Bu iki ülkenin kaderi ve saadeti birbirinindir. Eğer bir ülkeye düşman hamle ediyorsa bu diğer ülkenin de aleyhine bir hücumdur.' yer almıştır.

    Türkiye, Medine kahramanı Fahrettin Türkkan Paşa'yı ilk Türk elçisi olarak Kabil'e atamıştır. 10 Temmuz 1921'de Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını yapan Atatürk, Afgan bayrağını direğe kendi elleriyle çekmiştir."

    1928

    "Afganistan Kralı Emanullah Han ve eşi Kraliçe Süreyya, 1928 yılında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu ziyaret aynı zamanda yabancı bir devlet başkanının Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olarak tarihe geçmiştir."

    Ayrıca, grafikte Kral Emanullah Han'ın 9 Kasım 1921'deki "Türklerin zaferini tebrik ediyoruz, Türklerle Afganlılar kardeştir" ifadeleri yer aldı.

    Etiketler:
    Afganistan, Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
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