Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ümitcan Uygun'un tahliyesi hakkında açıklama

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un avukatı, uyuşturucu kullandığı görüntüler nedeniyle 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiğini duyurmuştu.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı geçemez' hükmü karşısında, şüpheli Ümit Uygun hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme' suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılması ve adli kontrol altına alınmasına karar verildiği anlaşıldı" denildi.

Öte yandan, Ümitcan Uygun'un tahliyesi, sosyal medyada gündem oldu. 'Ümitcan Uygun' Twitter'da 'Trend Topic' olurken, konuyla ilgili 30 bine yakın gönderi paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Ümitcan Uygun'un tahliye edilmesine tepki gösterdi.