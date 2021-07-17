Deniz Baykal: Devletimizi kaybettik, onu yeniden inşa etmemiz lazım

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Yüz yıl önce bütün dünyayı karşımıza alarak kurduk bu devleti. Devletimizi kaybettik. Onu yeniden inşa etmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, hakkında yeniden gündeme getirilen iddialarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'e konuşan Baykal, mevcut siyasi duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede "Yüz yıl önce bütün dünyayı karşımıza alarak kurduk bu devleti. Devletimizi kaybettik. Onu yeniden inşa etmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

'Suriye'den daha büyük bir hata olabilir'

'Birinci kaygı noktasının' kayıp silahlar olduğunu söyleyen Baykal, iddiaların doğru olma olasılığını ve sivil yurttaşlara yansımış olma olasılığını 'ürkütücü bulduğunu' açıkladı.

Afganistan konusunda da açıklamalarda bulunan Baykal, “Kabil’in savunulması konusu bir tehdit. Çok ciddi bir yankısı olabilir. Suriye’den daha büyük bir hata olabilir. NATO bu kadar güçlü, o oradan çıkarken biz çok belalı bir sorumluluk üstleneceğiz. Evlatlarımızı ateşe atacağız. Türkiye’ye yönelik bir göç tırmanışı olabilir. Ülkenin demokrasi alanı açısından çok vahim bir hata olacak” dedi.

Millet İttifakı'nın çabalarını 'çok yerinde bir girişim' olarak tanımlayan Baykal ayrıca, “Çok yerinde bir girişim. Türkiye’nin tam ihtiyacı doğrultusunda, küçük parti perspektifinin ötesinde bir dayanışma ortaya çıktı. Yalnız yeni tehditlere karşı da donatılması lazım” ifadelerini kullandı.

Baykal, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik iddialara verdiği tepkiyle ilgili olarak ise “Genel Başkan’ın gösterdiği tepki çok değerlidir. Ben şahsına teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.