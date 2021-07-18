Camide ölü bulunan 12 yaşındaki çocuğun dosyasına gizlilik kararı

Muş'taki bir camide ölü bulunan 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz'un soruşturmasıyla ilgili dosyaya gizlilik kararı konuldu. Diyarbakır ve Muş baroları açıklama yaparak, "Olayın takipçisiyiz" dedi.

Muş’taki Karşıyaka Kuran Kursu'nun tuvaletinde ölü bulunan 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz’un ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı getirildi. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Muş Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, soruşturma savcısıyla görüştü. Barolar ortak açıklama yaptı.

Duvar'ın haberine göre Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Muş Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, soruşturmayı yürüten Muş Cumhuriyet Başsavcılığı’yla görüştü. Dosyanın içeriğiyle ilgili gizlilik kararıyla nedeniyle bilgi alamadıklarını belirten barolar ortak açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Yavuz’un ölümüyle ilgili emniyet fezlekesinin savcılığa intikal ettiği ve dosyanın takipçisi olunacağı ifade edildi. Muş ve Diyarbakır Baroları’nın açıklaması şöyle:

“Muş Barosu yönetimi dosyanın takibi ve bilgi edinmek için soruşturma savcısıyla ile 16.07.2021 tarihinde görüşme gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmede soruşturma dosyası hakkında kısıtlama (gizlilik) kararı alındığı bu sebeple dosyanın içeriği hakkında bilgi verilemeyeceği hususu Muş Barosu yönetimine iletilmiştir. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Muş Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak öncelikle kısıtlama kararının kaldırılması gerektiğini ve etkin bir yargısal faaliyette bulunulması hususunda soruşturma makamının yükümlülerinin bulunduğunu hatırlatır kısıtlama kararının kaldırılması anından itibaren aşamalarda kamuoyuna detaylı bilgi verileceği hususunu bilgilerinize sunarız.”