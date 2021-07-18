Asgari ücret teklifi TBMM’de kabul edildi

İşverenlere aylık 75 TL'lik asgari ücret desteği sağlanmasına ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edildi. 2016-2020 döneminde olduğu gibi 2021 yılı için de İşsizlik Fonu'ndan işverenlere destek ödemesi yapılacak. İşverenlere yapılan teşvik ve destek ödemeleri toplamı, işsizlik ödemelerinden daha yüksek.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Torba kanun içinde işverenlere asgari ücret desteği verilmesine ilişkin madde de yer aldı.

Kanunla, 'işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını destekleme' gerekçesiyle 2016’dan 2020 sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek.

1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak olan düzenleme tüm sektörleri kapsıyor.

Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

2020'de işsizlik maaşı ödemeleri 8.4 milyar TL

İşsizlik Sigortası Fonu verilerine göre, fondan işverenlere ‘teşvik ve destek' adı altına yapılan ödemelerin toplamı, toplam işsizlik maaşı ödemelerinden daha fazla.

2019'da işverenlere 16.1 milyar TL'lik destek ve teşvik ödemesi yapılırken, işsizlik maaşı ödemeleri toplamı 10 milyar TL'de kalmıştı.

Pandemi yılı olan 2020'de de işsizlik maaşı ödemeleri 8.4 milyar TL olurken, işverenlere yapılan destek ve teşvik ödemeleri 18.1 milyar TL olmuştu.

2020'de ayrıca 27,4 milyar TL'lik kısa çalışma ödemesi ve ücretsiz izne çıkarılanlar için 6,5 milyar TL'lik nakdi ücret desteği verilmişti.

2021'in ilk 6 ayında İşsizlik Fonu'ndan işverenlere 9.3 milyar TL'lik teşvik ve destek ödemesi yapıldı. İşsizlik ödemesi ise 2.1 milyar TL'de kaldı. 6 aylık kısa çalışma ödemesi 14.2 milyar TL olurken, bu dönemde 6.1 milyar TL'lik de nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı.