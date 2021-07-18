Yeni Şafak yazarı: Hayvanlara işkence çektirmeyi bırakmak, kurban kesmekten daha öncelikli bir emirdir

Yeni Şafak yazarı Faruk Beşer, "Afrika ya da Uzakdoğu ülkelerinde kurbanlıklar ucuz olduğu için kurbanını vekaletle orada kestirmenin hoş olmayacağını düşünüyorum. Hayvanlara işkence çektirmeyi bırakmak, kurban kesmekten daha öncelikli bir emirdir" dedi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yeni Şafak yazarı Faruk Beşer, bugünkü yazısında kurban kesimi ile ilgili “Hayvanlara işkence çektirmeyi bırakmak, kurban kesmekten daha öncelikli bir emirdir. Hayvanlara merhametsiz davranmak rahmetin değil gazabın inmesine sebep olur” dedi.

Kurban kesiminin Hz. Adem’den beri gerçekleştirildiğini söyleyen Beşer, “Kurban kesmek Ebu Hanife’ye göre vacip, diğerlerine göre önemli bir sünnettir (sünnet-lazime). Şu andaki haliyle ise Hanefiler kurbanı biraz abartmışlar, diğerleri ise önemsizleştirmişlerdir. İşin ortasına dönmek lazım. Abartmamız ise işin içine et yeme arzusu ve bazen de gösteriş duygusu girmesi sebebiyledir. Tabiinden bir zat, ‘aslında bir eve bir kurban yeter, ama insanlar zenginleşince gösteriş duygusuna kapıldılar’ demişti” diye yazdı.

'İnsanların başına gelen umumi belaların sebeplerinden birinin hayvanlara merhametsiz davranması olduğunu' yazan Beşer, kurban kesimi ile ilgili, “Kurbanın hikmetlerinden biri, zaten kesmek zorunda olduğumuz hayvanlara karşı, bir yıl boyunca kaybolan merhameti hatırlayıp bu işi ihsan ile yapabilmektir. İhsan her doğru işi en güzel şekliyle, Allah’ı görür gibi yapmanın adıdır. Hayvanlara işkence çektirmeyi bırakmak, kurban kesmekten daha öncelikli bir emirdir. Hayvanlara merhametsiz davranmak rahmetin değil gazabın inmesine sebep olur. Hal böyle iken kurban boğazlamada, kurbanlık ve tavuk gibi canlı hayvan taşıyıcılığında hala merhametten uzak, felaket ve fecaat manzaralar görebilmekteyiz” dedi.

“Müslümanların en az acı veren kesimin hangisi olduğunun bilimsel izahını yapabilmelidir” diyer Beşer, hayvan kesim şekilleriyle ilgili bilgi verdi.

Kurbanın yaşanılan ülkede kesilmesi gerektiğini söyleyen Beşer, “Afrika ya da Uzakdoğu ülkelerinde kurbanlıklar ucuz olduğu için kurbanını vekaletle orada kestirmenin hoş olmayacağını düşünüyorum. Oraya başka fonlardan yardımda bulunulmalıdır, ya da burada kesmesi halinde ödeyeceği miktarı oraya göndermelidir” diye yazdı.