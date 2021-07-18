Artvin- Yusufeli karayolu üzerinde bulunan Deriner Tüneli'nin içinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Artvin’e istikametine doğru giden otomobil sürücüsü Ö.B tünel içinde sollama yaptığı sırada karşıdan gelen akaryakıt yüklü tanker ve sollama yaptığı vinç arasında sıkıştı.

Tünelde hatalı sollama: Tankerle vinç arasında sıkıştı https://t.co/lhz7RdtxLo pic.twitter.com/865tO0qKLE — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 18, 2021

Araç içinde bulunan 3 kişi hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.