Hande Yener’den ‘meme kanseri’ açıklaması: Doktorun sonuca bakıp ‘felaket’ dediğini duydum, yıkıldım

Şarkıcı Hande Yener, geçen sene Haziran ayında kendisine meme kanseri teşhisi konduğunu ve ameliyat olduğunu açıkladı. Yener “Doktorun sonuca bakıp ‘felaket’ dediğini duydum, yıkıldım” dedi.

Şarkıcı Hande Yener, ‘Cumartesi Sürprizi’ isimli bir televizyon programına verdiği röportajda meme kanserini atlattığını açıkladı.

Yener, hastalık sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Çok önemli bir rahatsızlık atlattım. Kimseye de anlatmadım. Çünkü pandemi döneminde herkesin morali çok bozuktu. Sevenlerimi de üzmek istemedim. Geçen sene haziran ayında meme kanseri oldum. İlk duyduğumda konuşamıyordum ve kitlenmiştim. Göğsümde kitle hissettim, hastaneye koştum. Bende bir şeyler olduğunu anlamıştım. Tomografiler çekildi. Kanser olduğum söylendi. Çok zor bir süreçti.

Ailemden sakladım. İlk öğrendiğimde öleceğimi sandım. Sonuçlarımı bekliyordum. Doktorun sonuca bakıp ‘felaket’ dediğini duydum, yıkıldım. Öleceğimi sandım. Raporlarımı alıp oradan çıktım. Misha arabadaydı ve ona ‘ölüyorum’ dedim. Sonra gözyaşlarıyla hastaneye döndüm. Yanımdakiler intihar edeceğimi sandı, yalnız bırakmadı. Delirmiş vaziyetteydim. Başka doktorla görüştüm ve ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ dedi.”