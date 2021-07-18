Sıcak ve sağanak birlikte geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre sıcaklıklar hafta boyunca düşmeyecek. Hafta ortasında İstanbul'u da etkileyecek olan sağanaklar ile beraber sıcak hava daha bunaltıcı bir hal alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre yurtta hakim olan bunaltıcı hava bir süre daha devam edecek.

Hafta ortasında İstanbul dahil olmak üzere yurdun kuzey kesimlerini etkileyecek olan sağanak yağışlar hava sıcaklıklarını düşürmeyecek. Sıcak ve yağış yurdu birlikte etkileyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.