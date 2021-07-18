Eşini ruhsatsız tabancayla ayaklarından vurdu, ardından intihar etti

Kilis'te 32 yaşındaki Ümit C. tartıştığı eşi Şehriban C.'yi ruhsatsız tabancayla ayaklarından yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini de başından vurup, yaşamına son verdi.

Kilis’te meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ümit C. ile eşi Şehriban C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ümit C., ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancayla eşine ateş açtı. Ayaklarından vurulan Şehriban C., yere yığılırken, Ümit C. de aynı tabancayı başına dayayarak, ateşledi.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şehriban C., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık görevlileri, Ümit C.'nin ise yaşamını yitirdiğini belirledi.