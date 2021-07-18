Çocuğunun tıraşını beğenmeyen baba, berberi öldürdü

İHA’nın haberine göre, Kilis’te berber dükkanı işleten Ali Osman Karabalık ile tıraş ettiği çocuğun ailesi arasında tıraşın beğenilmemesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın alevlenmesi üzerine çocuğun babası Y.B. av tüfeği ile Ali Osman Karabalık’a ateş açarak yaraladı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Karabalık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
© İHA / MEHMET ALİ DAĞ
Ali Osman Karabalık
Olaydan sonra Y.B. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)