Çocuğunun tıraşını beğenmeyen baba, berberi öldürdü

İHA’nın haberine göre, Kilis’te berber dükkanı işleten Ali Osman Karabalık ile tıraş ettiği çocuğun ailesi arasında tıraşın beğenilmemesi nedeniyle tartışma çıktı.

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Tartışmanın alevlenmesi üzerine çocuğun babası Y.B.Ali Osman Karabalık’a ateş açarak yaraladı.kaldırılan Karabalık, tüm müdahalelere rağmen

Olaydan sonra Y.B. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.