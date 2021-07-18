'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra eşi tarafından öldürüldü

Yozgat'ta bir uzman çavuş, öğretmen eşini tabancayla vurarak öldürmesinin ardından aynı silahla intihara kalkıştı. Öldürülen kadının, sosyal medya hesabından "Bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum" yazarak, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı.

Bingöl'de görev yapan Yozgatlı uzman çavuş Hacı Y., düğün yapmaya hazırlandığı ve yakın zamanda nikahlandığı öğretmen eşi Aysel Y. ile dün gece buluştu.

Hacı Y. ile Aysel Y., kent merkezindeki alışveriş merkezi önünde otomobil içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hacı Y., tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, Aysel Y.'ye ateş etti.

Hacı Y., daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aysel Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aysel Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hacı Y. ise Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Aysel Y.'nin, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı.

© Fotoğraf : Twitter Eşi tarafından öldürülen Aysel Y.'nin sosyal medya paylaşımı

Aysel Y.'nin, 'şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt' ile paylaştığı mesajında "Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum" yazdığı öğrenildi.

Çiftin 24 Temmuz'da düğün yapacakları ve davetiyelerini dağıttıkları öğrenildi.