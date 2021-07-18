Bakan Ersoy, ‘müzik sınırlamasına’ ilişkin konuştu: Kabine tekrar karar alacak

Bir canlı yayın programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, saat 24.00'te uygulanan müzik kısıtlaması ile ilgili olarak uygulanan kararların da kademeli normalleşmeyle genişletildiğini söyledi.

‘Her dönem bir önceki döneme göre rahatlatılarak uygulandı’

Bakan Ersoy, "İlk normalleşme başladığında müzik saat 19.00'a kadardı, sonra vaka sayılarındaki düşüşle birlikte ikinci aşamaya geçildi ve saat 21.00 olarak açıklandı. Sonra üçüncü aşamaya geçilerek 24.00 olarak açıklandı, yani her dönem bir önceki döneme göre rahatlatılarak uygulandı. Tekrar veriler ve rakamlar değerlendirilip Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda kabine tekrar bir karar alacak" diye konuştu. Türkiye'nin turizm rakipleri İspanya, Yunanistan'ı örnek gösteren bakan Ersoy, İngiltere ve Almanya'da da saat 22.00 ve 24.00 olarak uygulandığını dile getirdi.

Bu yılki turizm hedeflerini revize ettiklerini belirterek, "Hedefleri 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir beklenti olarak düzelttik. Şu anda iyi de gidiyor, inşallah hedeflere ulaşacağız. Ama gönlümdeki hedefi sorarsanız 30 milyon turist, 23 milyar dolar gelir" dedi.