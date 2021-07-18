Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'da ilk montaj yapıldı. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tamamen yerli üretim parçalardan montajı yapılan ilk gövdemiz" denildi.
Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 18, 2021
Bizi izlemeye devam edin 😉 pic.twitter.com/hbLdit1htO
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin" denildi ve gövdenin fotoğrafları paylaşıldı.
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