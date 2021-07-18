TOGG yerli otomobilin montajından ilk görüntüleri paylaştı: ‘Bizi izlemeye devam edin’

TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.
Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 18, 2021
Bizi izlemeye devam edin 😉 pic.twitter.com/hbLdit1htO
TOGG, yerli otomobilin üretiminden ilk görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda “Bizi izlemeye devam edin” ifadeleri kullanıldı.
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