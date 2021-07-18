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    CHP’li Özel: Suriyeli göçmenlere ilişkin uyarılarımızı Afganlar için de tekrar ediyoruz

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suriyeli göçmenlerin ardından çoğunluğunu Afganların oluşturduğu düzensiz göçmenlerin İran sınırlarından geçtikten sonra kaçak yollarla akın akın Türkiye'ye giriş yapmasına ilişkin hükümete uyarılarda bulundu.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Özel, Suriyeli göçmenlerin ardından Afganistan'da Taliban'dan kaçan göçmenlerin de kaçak yollarla akın akın Türkiye'ye gelmesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu.

    Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

    'Halk sağlıkçılarının söylediklerini umursamadılar'

    - Bu süreç, Suriyeli sığınmacıların ilk geldikleri günlerdeki, onların Türkiye'ye girmesindeki plansızlığı, düzensizliği, tedbirsizliği gösteren bir süreç. Hepsi geldiler ve girerken aşılarının olup olmadığı sorgulanmadı, eksik aşıları yapılmadı, karantinaya alınması gerekenler alınmadı ve üstünlük sağlanarak yok edilmiş bulaşıcı hastalıklar hortladı Türkiye'de. O süreçte bunları söyleyen halk sağlıkçıları oldu, umursamadılar.

    'Afgan göçmenler için de aynı saçmalıklar devam ediyor'

    - O süreçte, ‘Türkiye bütün dünyaya, Suriyeli göçmenlere nasıl kucak açtığını gösterecek' diyorlardı. Orada söylenen uyarıların hiçbirisi dinlenmediği için Türkiye'de pek çok hastalık yeniden hortladı. Aşı programları değişmek zorunda kaldı. Artık yeni doğanlara yapmadığımız aşıları yapmak zorunda kaldık. Bir halk sağlığı problemine dönüştü. Şimdi Afganistan'dan gelen düzensiz göçmenlerle ilgili de aynı tedbirsizlik ve aynı düzensizlik, aynı saçmalıkların tekrar ettiğini görüyoruz.

    - 2021 yılının il yedi ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 62 bin 687. 2020 yılında bu rakam 122 bin 322 idi. Göç İdaresi verilerine göre Türkiye 2015 yılından itibaren artan oranda düzensiz göçle karşı karşıya. Hal böyle olunca Türkiye, Suriyeli sığınmacılarla ilgili rakamlar ortada, hepimiz biliyoruz ve Türkiye'de çok ciddi bir sorun olarak ortada duruyorlar. Şimdi de Afgan mültecilerle ilgili bir sıkıntı var.

    'Türkiye'de 4 milyonun üzerinde göçmen var'

    - Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların, göçmenlerin bulunmasının sebebi, Türkiye'nin barışçıl bir Suriye politikası izlememiş olmasıydı. Suriye'nin iç barışına hizmet etmek yerine; üç saatte gidip Suriye'de Emevi Camii'nde namaz kılma hayallerinden, Suriye'deki rejim karşıtlarını eğitmek, desteklemek ve Suriye'de bir rejim değişikliği hayaliyle Suriye'yi karıştırdıkları için oldu. Suriye'de Esad rejimi hareketlenip, karışıklığı bastırmaya çalışınca ondan kaçan 4 milyonun üzerinde göçmen şimdi Türkiye'de.

    'Türkiye'nin o sıkıntıya dikkat çekmesi gerekiyordu, yapmadılar'

    - Afganistan'da Taliban rejimi vardı, Afgan rejimi vardı. Taliban'la Afgan hükümeti arasında bir savaş oluyordu ve Amerika, Afganistan'a çoktandır gitmişti. Orada bir denge vardı. Biden, Afganistan'daki Taliban'la Afgan hükümeti arasındaki görüşmeler sürerken ve bir anlaşma bağıtlanmamışken ve Amerika'nın oradaki Taliban karşısındaki caydırıcı gücü duruyorken çekildiler ve denge Taliban'ın lehine değişti. Burada Türkiye'nin, Biden ile yaptığı görüşmelerde Amerika'nın erken çekilmesinin yaratacağı sıkıntıya dikkat çekmesi gerekiyordu, yapmadılar.

    'Günde binin üzerinde Afgan sığınmacı alıyoruz'

    - Taliban hızla mevzi kazanıyor. Taliban mevzi kazandıkça ondan kaçan Afganlar Türkiye'ye doğru yöneliyorlar. Sırf bu yüzden günde binin üzerinde Afgan sığınmacı alıyoruz. Bu böyle devam ederse; 6 ayda 180 bin, yılda 360 bin, 400 bin sığınmacı demek. Çok daha arta da bilir. Bunu görmek lazım ve Amerika ile masaya otururken öyle bir tek, ‘havalimanını yapalım, siz de bize şunu yapın, bunu yapın' değil; Afganistan'daki Taliban meselesi kendi başına bırakılırsa Taliban'ın hem Türkiye'nin hem dünyanın başına ne büyük bir felaket açacağını anlatabilmek lazım. Bunu yapmıyorlar. Afganistan'dan gelen her sığınmacı yine Türkiye'nin kötü dış politikası yüzünden, basiretsiz dış politikası yüzünden.

    - Bir de Türkiye ile İran arasında 534 kilometre sınır var. Bu sınırın ötesinde 2 milyon Afgan yaşıyor İran topraklarında. İran her fırsatta bu 2 milyon Afgan'ı, Türkiye'ye doğru pompalamaya çalışıyor. Oradan da Türkiye'ye sürekli bir Afgan göçü geliyor. Oraya bir duvar örülmesi konuşuluyordu, 80-84 kilometre örüldü, yarım kaldı. 534 kilometrelik sınırdaki tedbirler yetersiz. Oradan da sürekli, düzensiz bir Afgan göçü var.

    - Cumhuriyet Halk Partisi olarak göçmenlere değil, göçmen yaratan politikalara karşıyız. Ülkemize gelmiş olan bu göçmenlerin ülkelerine dönmesi için ülkelerinde barışın sağlanmasını, ülkelerinde huzurun sağlanmasını ve herkesin kendi ülkesinde yaşamayı tercih edecek barış ve huzur ortamına katkı sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda yıllardır yaptığımız uyarılar, Suriye konusunda bizi haklı çıkarmıştır. Bunu, Afganistan meselesiyle ilgili de tekrar ediyoruz.

    Etiketler:
    Sığınmacı, Mülteci, Özgür Özel, Taliban, Afganistan, AKP, CHP
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