Kılıçdaroğlu: Beni Erdoğan'la karıştırmayın, kimse ülkemi mültecilere açık hapishane yapamaz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Afganistan ve Afgan mülteciler konusunda Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 18, 2021
Yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!" ifadelerini kullandı.
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