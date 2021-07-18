Diyarbakır'da gazetecilere saldırı

Diyarbakır'da, haber takibi yapan Demirören Haber Ajansı (DHA) kameramanı Nurettin Fidancan ile İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Sedat Irmak, bir grubun saldırısına uğradı.

Diyarbakır Bağlar’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga haberini takip eden İHA muhabiri Sedat Irmak ile DHA kameramanı Nurettin Fidancan, kavgaya karışan bir grubun sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Gazetecilerin görüntü almasının engellendiği ve saldırganların DHA kameramanı Nurettin Fidancan'a tekme attı.

Polisin müdahale ettiği saldırıyla ilgili henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığı bildirildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yapılan saldırıyı kınadı.