Kırıkkale Valiliği uyardı: Termometreler 40 dereceyi gösterecek

Kırıkkale Valiliği, Kurban Bayramı süresince hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkacağını belirterek uyardı. Yaşlı, çocuk ve kronik hastaların, saat 11.00 ile 16.00 arasında gereken tedbiri almalarını istendi.

Kırıkkale Valiliği, Kurban Bayramı süresince hava sıcaklıklarının artış göstereceğini ve mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerine çıkacağı belirtti.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre en yüksek hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkacağı belirtilen açıklamada, yaşlı, çocuk ve kronik hastaların, 11.00 ile 16.00 arasında gereken tedbiri almaları istendi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen bölgemizde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının zamanla artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerine çıkması, hafta ortasından itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalması bekleniyor. Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının Kırıkkale’de 38-40 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.”