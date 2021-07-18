Mansur Yavaş: Kabristan ziyaretlerine kendi imkanları ile gidemeyecek şehit ailelerimizin ulaşımını sağlama kararı aldık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, büyükşehir belediyesi olarak 'kabristan ziyaretlerine kendi imkanları ile gidemeyecek şehit aileleri için ulaşım sağlama' kararı aldıklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı ile ilgili alınan kararı Twitter hesabından paylaştı. Yavaş şunları ifade etti:

"Mübarek Kurban Bayramı’nda kabristan ziyaretlerine kendi imkanları ile gidemeyecek olan şehit ailelerimizin ulaşımını sağlama kararı aldık. Cennet vatanımız uğruna şehit düşen her bir kahramanımıza ve ailelerine minnettarız."

Mübarek Kurban Bayramı’nda kabristan ziyaretlerine kendi imkanları ile gidemeyecek olan şehit ailelerimizin ulaşımını sağlama kararı aldık.



Cennet vatanımız uğruna şehit düşen her bir kahramanımıza ve ailelerine minnettarız. pic.twitter.com/J8SbjrUP88 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 18, 2021

​