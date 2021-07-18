CHP, camide ölü bulunan 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünün araştırılmasını istedi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve milletvekili arkadaşları, Kur'an kurslarında kalan çocuklara yönelik cinsel istismar olayları ve bu çocukların intihar ettiğine ilişkin iddiaların incelenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.