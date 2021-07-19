RTÜK Başkanı Şahin'in CHP'li Altay'a açtığı tazminat davası reddedildi: 'Siyasetle uğraşanlar eleştirilere katlanmalı'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bazı televizyon kanallarına yayın durdurma ve para cezası uygulamasının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mayıs 2020'de "Yandaş olmayan, borazan olmayan medyada terör estiriyor. Bunu yapamazsın ey RTÜK Başkanı, üyeleri. Anayasal bir kurumun üyelerisiniz. Bir kişiye yaranacağız diye TBMM tarafından seçilmiş üst kurul üyelerinin bu kadar partizanlaşması, taraflı hale gelmesi ve AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırmayan, Erdoğan öksürürken bile canlı yayına geçmeyen televizyonlara baskı yapmasını kabul etmiyoruz" demişti.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Şahin'in haberine göre eleştiriler üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'kişilik haklarına saldırıda bulunduğu' gerekçesiyle CHP'li Engin Altay'a dava açarak 10 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu.

Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Altay, avukatı aracılığıyla verdiği yanıtta, açıklamasının 'eleştiri sınırları içerisinde kaldığını' da anımsattı. Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi, RTÜK Başkanı Şahin’in açtığı davayı reddetti.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Altay’ın sözlerinin 'hakaret kastı ile söylenmediği, siyasi eleştiri niteliğinde sözler' olduğu belirtilerek, AİHM’nin verdiği bazı kararlar ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin içtihatları emsal gösterildi.

Gerekçeli kararda, 'siyasetle uğraşan kişilerin kendilerine yönelik sert, ağır ve hatta incitici eleştirilere dahi katlanması gerektiğine' dikkat çekilerek, 'bu durumun demokratik toplum hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu' anımsatıldı.