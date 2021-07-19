Leros Marina Genel Müdürü: Türkleri bekliyoruz ama kapılar açılmıyor

Leros Marina Genel Müdürü Harry Pavlidis, Hürriyet yazarı Fatih Çekirge ile koronavirüs salgınının etkilerini konuşurken "Türkleri bekliyoruz. Ama kapılar açılmıyor. Bu marina, bu ada Türk turistlerden çok kazanırdı. Ama şimdi kapılar kapalı" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle ilgili olarak Yunan adalarında gözlemlerde bulundu.

Bodrum'un hemen karşısındaki Leros, Patmos, Lipsi ve Arki'nin Türklerin en çok gittiği adalar olduğunu belirten Çekirge, "Özellikle bayram ya da tatillerde bu adalarda koylar, marinalar Türk bayraklı teknelerle dolar. Bu yüzden bu adaların esnafı için Türkler bir gelir kapısıdır. Tavernalar yıllarca ağırladıkları için neredeyse gelenlere isimleriyle hitap eder. Marmaris’ten, Bodrum’dan gelen guletler yüzlerce yolcuyu indirir. Müthiş bir hareket olur" dedi.

Çekirge, Leros Marina Genel Müdürü Harry Pavlidis'in açıklamalarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

"Ama şimdi Leros Evros Marina’ya girdiğimde garip bir ıssızlık vardı. İngiliz, İsrailli ve Fransız tekne o kadar. Marinanın idari yöneticisi Harry Pavlidis’le sohbet ettik.. Harry çok neşeli bir arkadaş. Öyle cana yakın ki. Önce o hayretle sordu: Türkiye’den nasıl gelebildiniz?

Ardından ben sordum: 'Durumlar nasıl?' Harry’nin yüzündeki gülümseme gitti. Aynen şöyle dedi: 'Hiç sorma. Türkleri bekliyoruz. Ama kapılar açılmıyor. Bu marina, bu ada Türk turistlerden çok kazanırdı. Ama şimdi kapılar kapalı. Sizin Türk bayraklı tekneyi görünce inanın çok heyecanlandık. (Gerçekten de bizi gören teknik servisteki görevliden lokantadaki garsona kadar çok heyecanlandılar.) Ne yazık ki geçen sene olduğu gibi bu sene de çok sıkıntı var. Çok üzgünüz.'

Harry’ye dedim ki: 'Seni üzmek için söylemiyorum ama bu bayram yüzlerce tekne buraya gelmek için bekledi. Ama Yunanistan kapıyı açmayınca Türk kıyılarında kaldılar.' Harry iki elini birleştirip aynen şöyle dedi: 'Yaaaaa bilmez miyim? Ne acı.'"