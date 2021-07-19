Büyükşen çifti cinayetinde yeni ayrıntı: 'Hamileyim' yalanıyla adres öğrendi

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vurulduklarının ortaya çıkmasının ardından 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanan Esra Taş'ın, "Hamileyim" yalanıyla adres öğrendiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin WhatsApp görüşmelerinde ise yakın tarihte olayla ilgili sürekli yazışmalar yaptıkları tespit edildi.

Esra Taş'ın, olaydan önce eski sevgilisi Hüseyin K.'nin evinin adresini öğrenmek için aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen'i telefonla arayıp, "Ben Hüseyin'den hamileyim. Ailesi benimle görüşmesine izin vermiyor. Telefonlarımı açmıyor. Ona ulaşmam gerekiyor. Adresini bana verebilir misin?" dediği, Okşen'in de adresi tarif ettiği belirlendi.

Kiralık katil Ankara'da yakalandı

Öte yandan Büyükşen çiftinin cinayet şüphelilerden biri, Afganistan uyruklu Hamidullah A., dün gece Ankara'da yakalandı. Sorgulanmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Hamidullah A.'nın, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Çumra'da çiftçilik yapan Abdullah Başdemir'in çiftliğinde çoban olarak çalıştığı ve cinayetten birkaç gün sonra kentten ayrıldığı belirtildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.