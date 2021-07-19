Bilim Kurulu üyesi Prof. Yiyit açıkladı: Sonbaharda kısıtlamalar geri gelir mi?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Aşı olmak istemeyenlerinki büyük cesaret. Ülkemiz için yeni bir tehlike var, Delta varyantı. Sonbahara çift doz aşılarımızı olmuş bir şekilde girmezsek kısıtlamalı hayata geri dönmek zorunda kalabiliriz. Eksik bırakılmış aşılanma, mutasyonlar için de davetiye çıkarmak demek" ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Delta varyantı oranında yavaş yavaş bir artış yaşandığını belirten Yiyit, "Bizim kendi hastanemizde yatan hastaların yüzde 10'u Delta varyantı ile enfekte olan hastalar. Bunların çoğunluğunun genelde aşısız grup olduğunu görüyoruz. İkinci grup ise aşısını olmuş ama henüz aşı takvimini tamamlamamış kişiler. Yani bir dozu olduktan sonra hastalığa yakalanmışlar ya da ikinci dozu olup henüz üzerinden yeterli vakit geçmemiş olan grup" dedi. Yiyit, şöyle devam etti:

"İki doz aşı olup da hastalığı kapan çok az bir grup var. Bunlar da genelde inaktif virüs aşısı olup henüz 3. dozunu yaptırmamış olanlar. Bu rakamlar aslında şunu gösteriyor; eğer biz bunu tehlike olarak görmek istemiyorsak, tekrar o film başa sarsın istemiyorsak, bir an önce Bilim Kurulu'nun da önerileriyle şekillenmiş olan aşı takvimimizi tamamlamamız gerekiyor. Şu an aşılarımızı olup yeterli bağışıklığı sağlayıp sonbahara o şekilde girmek zorundayız. Yoksa tekrar en başa dönüp o yasaklı, kısıtlı, işimizden, okulumuzdan ayrı günlere geri döneriz."

'Delta varyantı hayatımıza girince, hızlıca en az iki doz aşı olmamız gerektiği ortaya çıktı'

Türkiye'de uygulanan aşı takviminin Delta varyantı nedeniyle güncellenmek zorunda kalındığını söyleyen Prof. Dr. Yiyit, "Eskiden aşıların arasını açmıştık. Hedefimiz, bir an evvel insanları tek doz aşı ile karşılaştırmaktı çünkü Alfa varyantının hızını kesmek için yeterli gibi görünüyordu. Ama Delta varyantı hayatımıza girince, hızlıca en az iki doz aşı olmamız gerektiği ortaya çıktı" dedi. Yiyit, şunları kaydetti: