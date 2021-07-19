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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımızı aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı süren aşılama çalışmalarına değinerek "Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Vasıl olduğumuz Kurban Bayramı’nızı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize, hepimizi bir Kurban Bayramı’na daha kavuşturduğu için hamd ediyoruz. Bu mübarek günlerin, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Geçen yıl Kurban Bayramı’nın, koronavirüs salgınının gölgesinde, buruk bir şekilde yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

    • “Bu yıl, salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk. Tüm kurumlarımız, vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için gereken tedbirleri almıştır. Tabii, Kurban Bayramı’nın ayrılmaz bir parçası durumundaki Hac farizasını hâlâ yerine getiremiyor olmamızın üzüntüsü içindeyiz. Sınırlı bir katılımla gerçekleştirilecek Hac ibadetinin yeniden milyonların katılımıyla, aşkla, coşkuyla, muhabbetle yerine getirileceği günlere de bir an önce erişmeyi ümit ediyoruz.”

    Dünyanın tamamıyla birlikte Türkiye’yi de etkileyen salgın musibetinin olumsuzluklarından tamamen kurtulmak için dikkatin ve tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına karşı en büyük savunma silahlarının ise temizlik, maske ve mesafe tedbirleri ile aşılamanın olduğunu söyledi.

    'Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umuyoruz'

    Aşılamada, dünya ortalamasına göre, gayet iyi bir seviyede olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Yerli aşımızı yılsonuna kadar kullanıma hazır hâle getirmeyi umuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum. Türkiye’nin kendini diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırarak, ekonomisiyle, sosyal ve ticari hayatıyla, uluslararası ilişkileriyle her alanda güçlü olması buna bağlıdır. Her bir vatandaşımızın hayatı bizim için değerlidir. Bu hastalığın kimi, nerede yakalayacağı, nasıl etkileyeceği, hangi sonuçlara yol açacağı hâlâ bilinemiyor. Öyleyse, tedbirleri elden bırakmayarak, aşılarımızı olarak, bu sinsi tehdide karşı kendimizi korumaya almamız şarttır."

    Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlanacak ilerlemenin, hem bireylerin sağlığı hem milletin morali hem de ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, "Elimize salgın tehdidiyle mücadelede daha iyi imkânlar geçene kadar, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

    'Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm imkanları, 84 milyon vatandaşımızın emrindedir'

    “Salgın döneminde ülkemizdeki her kesimin, her bireyin sıkıntı yaşamaması, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken tedbirleri aldık” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Normalleşme süreciyle birlikte, sınırlamaların çoğu ortadan kalktığı için bu zorluklar önemli ölçüde azalmıştır. Buna rağmen sıkıntısı devam eden vatandaşlarımız varsa, elbette önümüzdeki dönemde de onların yanında yer almayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm imkânları, 84 milyon vatandaşımızın emrindedir. Asıl olanın reel ekonomiyi güçlendirmek, ülkeyi yatırımla, üretimle, istihdamla, ihracatla büyütmek olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bunun için de, temel hizmet altyapılarını güçlendirme yanında, üretimin ve ticaretin bel kemiği olan sektörlere destek veriyoruz.”

    Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün ortaya çıkardığı güven, istikrar, huzur ve umut ikliminde hedeflerine doğru kararlılıkla yürüdüklerini söyleyen Erdoğan, "Hayata geçirdiğimiz her yeni hizmet, devreye aldığımız her yeni eser, tamamladığımız her yeni proje, temelini attığımız her yeni yatırım büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda bir adımdır. Rabbimden, içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine, ülkemizin ve milletimizin önünü açmasını, sıkıntılarını çözmesini, önünü aydınlatmasını niyaz ediyorum" dedi.

    Trafik kurallarına uyma çağrısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her bayramda olduğu gibi bu defa da sözlerimi, yola çıkacak sürücülerimize, trafik kurallarına harfiyen uymaları, yola yorgun çıkmamaları, varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini artırmaları çağrısında bulunarak bitirmek istiyorum. Bayram sevincimizin, maddi kayıplarla, yaralanmalarla, vefatlarla yürek yangınına dönüşmemesi için hep birlikte daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Bu duygularla, bir kez daha Kurban Bayramı’nın hepimizin kurtuluşuna, gönlümüzden geçenlerin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla” ifadeleriyle mesajını tamamladı.

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