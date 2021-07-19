Fatih Altaylı: Burası dingonun ahırı mı, sınırlarımızı delik deşik eden Afganlılar neyin nesidir?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Dingo'nun ahırına hoş geldiniz' başlıklı yazısına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Esad'la anlaşıp Suriyeli misafirlerimizi evlerine geri göndereceğiz" sözlerini hatırlatarak başladı.

"Olması gereken budur. Esad’la anlaşıp, güvenliklerini garanti altına alıp, yaşam koşullarının ve alanlarının insani hale getirilmesi için elden gelen her şeyi yapıp geri yollamak gerekir. Bu göçmenlerin bazıları Türkiye’de çalışıp, üretime kayıt dışı da olsa katkı sağlamaktadır, bir bölümü yardımlarla yaşamakta, bir bölümü ise benim ilk geldikleri günden başlayarak uyardığım üzere mafyalaşmakta, suç örgütüne dönüşmektedir, hatta dönüşmüştür" diyen Altaylı şunları kaydetti:

Geri dönüşlerini bir düzen, bir intizam içinde yapabilmek için de, öncelikle işsiz güçsüzlerin gönderilmesi ile başlanmalı, suça bulaşmış olanlar hemen gönderilmeli, ekonomiye katkı sağlayanlar ise kayıt altına alınmak koşulu ile çalışma izni ile Türkiye’de belirli bir süre kalabilmelidir. Ama benim yıllar önce UNHCR yetkilileri ile konuşup yazdığım gibi 5 yılı aşan misafirliklerde geri dönüş oranı çok düşüktür. Gelenlerin yarıdan fazlası kalacaktır. Ve daha da vahimi Türkiye gerçek anlamda bir 'yol geçen hanı'dır.

Altaylı, Türkiye'ye gelen Afganlar için de "Hadi diyelim ki, Suriye komşumuzdur, burada olan insanlık dramında bizim de suçumuz ve payımız vardır ve bu yüzden bu insanlara kapımızı açmak boynumuzun borcuydu. Peki kardeşim, sınırlarımızı delik deşik eden Afganlılar neyin nesidir. Sınırlarımızı delik deşik etmekle kalmayıp, evlatlarımızı da delik deşik eden bu gizli işgal ordusu nasıl olur da elini kolunu sallayarak bu ülkenin her tarafında gezebilmektedir" ifadesini kullandı.

Göçlerin 'Türkiye'ye yönelik bir planlı saldırı olduğu'nu vurgulayan Altaylı, "Siz bunun Türkiye’ye yönelik bir saldırı, bir plan olduğunu fark etmeyecek kadar mı basiretsizsiniz! İran Devleti babasının hayrına mı tırlar dolusu, büyük bölümü 20-40 yaş arası “erkek” Afgan’ı Türkiye sınırına getirmektedir? Bunun Türkiye’nin geleceği, iç düzeni, ulusal ve dahi vatandaşlarının kişisel güvenliği için oluşturduğu tehlikeyi görmek çok mu zordur" görüşünü dile getirdi.

Altaylı yazısını şöyle noktaladı: