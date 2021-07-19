Fatih Akın filmi izledi, İstanbul'a tek yön bilet alıp Türkiye turuna başladı

YouTube'da Türkiye'nin 81 ilini de gezme hedefiyle çıktığı yolculuğa dair videolar paylaşan Franziska Niehus, "Bazen bir an, bir film izlemek gibi tüm hayatınızı değiştirebilir. TV'de Fatih Akın'ın 'Temmuz'da' filmini izlediğimde 18 yaşındaydım ve o an İstanbul'a hiç gitmeden aşık oldum" dedi.

Almanya doğumlu Franziska Niehus, bir süredir YouTube kanalında Türkiye'nin çeşitli illerinde çektiği videoları paylaşıyor. Milliyet gazetesinden İhsan Dindar'a konuşan Niehus, "Bazen bir an, bir film izlemek gibi tüm hayatınızı değiştirebilir. TV'de Fatih Akın'ın 'Temmuz'da' filmini izlediğimde 18 yaşındaydım ve o an İstanbul'a hiç gitmeden aşık oldum" diyor.

Bundan birkaç hafta sonra, 2012'de İstanbul'a tek yön bilet rezervasyonu yaptığını belirten Niehus, "Cebimde sadece 100 dolar nakit vardı ve nereye gideceğimi planlamamıştım. Çok cesur muyum yoksa saf mıyım emin değilim ama hayatımın en değerli zamanlarından biriydi. İstanbul hayal ettiğimden tamamen farklıydı, medyanın onu tasvir ettiği gibi değil. Eğitimime devam etmem gerektiğinden sadece birkaç ay kaldım ama ne zaman boş zamanım olsa İstanbul'a döndüm" diye konuşuyor.

Sohbetin devamında Dindar'a yönelttiği sorular ve Niehus'un bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Şimdi ise Türkiye'de yaşıyorsun ve il il geziyorsun. Bunu yapmaya nasıl karar verdin? Motivasyonun nelerdi?

Sonunda 2.5 yıl önce kalıcı olarak Türkiye'ye taşındım. Türkiye'de 81 il ve şehir var ve her yerin kendine özgü bir yanı var. Sadece Türkiye'nin Antalya'daki her şey dahil otellerden çok daha fazlasını sunabileceğine inanıyorum. Pandemi sona ermiyor gibi görünüyor ve seyahat kısıtlamaları devam ediyor. Herkes yurt dışına seyahat edemez.

Ancak herkes kendi ülkesini veya en azından kendi şehrini ve ilini keşfedebilir. İşte bu yüzden bu projeye başlıyorum ve 81 şehrin tamamına gidip her yer hakkında videolar çekiyorum. Ne kadar sürer? Bilmiyorum ama acelem yok.

- Deneyimlerini YouTube'daki Travel Comic kanalında da paylaşıyorsun. Bu fikir ortaya nasıl çıktı?

YouTube kanalımda seyahatlerimi ve deneyimlerimi Türkçe altyazılı olarak paylaşıyorum. Çünkü Türkçem henüz yeterince iyi. Tutkum video yapmak ve bunun tüm sürecini seviyorum. Seyahat etmek, filme almak, kurgulamak ve yayınlamak. Planım aynı zamanda bir film yapmak.

- Peki bu kanal hakkında ne yönde tepkiler aldın?

YouTube kanalımda birbirinden çok farklı yorumlar alıyorum. Bazıları neden Türkiye'ye taşındığımı anlamıyor ve bazıları buradaki hayatım hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyor. Genelde insanlar çok meraklıdır ve memleketleriyle ilgili videolar izlemeyi veya Türkiye'deki farklı yerleri görmeyi severler.

'En sevdiğim yemek kesinlikle Adana Kebabı, yoğurtlu tantuni, iskender ve beğendili tavuk'

- Türkiye'yi keşfetmeye Adana ile başlamıştın. Türkiye'nin yemekleriyle de çok ünlü bir şehri. Peki genel olarak Türk yemekleriyle aran nasıl?

Evet, her şehirde her zaman denediğim şeylerden biri yemek. Türkiye'de sevdiğim tüm yemeklerin bir listesini yaptım ama hala yazıyorum çünkü hiç bitmiyor! Türk mutfağı dünyanın en iyilerinden biri ve lezzetleriyle de oldukça zengin. En sevdiğim yemek kesinlikle Adana Kebabı, yoğurtlu tantuni, iskender ve beğendili tavuk.

Şalgam veya işkembe çorbası gibi bazı yiyecekler de var. Neden herkesin sevdiğini anlamıyorum ama sanırım daha sık denemem gerekiyor.

- Yolculuklarına devam ediyoruz. Pandemi süreci bu yolculuklarını nasıl etkiledi?

Pandemi sırasında seyahat etmek sinir bozucu. Ama bir yandan da rahatlatıcı. Tabii ki seyahatlerimde sağlık her zaman önce gelir. Ancak salgın nedeniyle birçok restoran kapalı hatta önemli kültürel alanlar da öyle. Yine de bazı yerler açıksa kesinlikle her zamankinden daha az insan bulacaksınız ve bu da onu çok rahatlatıcı bir deneyim haline getiriyor.

- Peki yeni planların neler? Bir sonraki yolculuk ne tarafa olacak?

Yaz aylarında hava çok ısınmadan önce güneyde daha fazla şehri ziyaret etmeyi planlıyorum, ancak Türkiye'nin 81 şehrini de görmek kesinlikle uzun vadeli bir hedef. Uzun zamandır rüyamdı.

- Her şey düzeldiğinde, yurt dışında ilk nereye gitmek istersin?

Yapmak istediğim ilk seyahat Almanya'ya olacak. Ailemin yanına...