Türk öğrenciler TikTok'un açığını buldu

Lise öğrencileri Arda Kılıç ve Mert Ergün, sosyal paylaşım sitesi TikTok’da sınırsız jeton gönderme açığını buldu. TikTok'un verdiği bin 500 dolar ödülü kabul etmeyen öğrenciler, daha önce Instagram’da da birden fazla açık bulmuştu.

Yazılım ile uğraşan ve daha önce Instagram'ın açıklarını bularak gündeme gelen lise öğrencileri Arda Kılıç ve Mert Ergün, bu sefer TikTok'ta sınırsız jeton gönderme açığını buldu.

Durumu özel mail yoluyla TikTok'a bildiren gençler, bin 500 dolar ödül teklifi aldıklarını ancak bu teklifi kabul etmediklerini söyledi.

7-8 ay çalışmanın sonucu olarak sınırsız jeton gönderme açığını bulduklarını belirten öğrenciler, TikTok'dan yeni teklif beklediklerini söyledi.

Ayrıca dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurguladılar.

'TikTok üzerinde gelir kapısını kapattık'

Açığı nasıl bulduklarını aktaran Mert Ergün, "Şunu söyleyebilirim, uygulama üzerinde gelir kapısını kapattık. Daha önce Instagram üzerinde sponsor reklamları ücretsiz olarak verebilmekteydik. uygulamada jetonları, canlı yayın açmış herhangi bir yayıncıya ya da herhangi bir hesap üzerinden sınırsız jeton gönderebiliyorum" dedi.

Ergün, "Toplanan parayı, çekim talebi oluşturarak hesabımıza aktarıyoruz. Bunun denemesini yaptık, bildirdik. Onlarla görüşmemizi sağladık. Bize bin 500 dolar teklif ettiler" diye konuştu.

Teklifi gördükten sonra Türkler açısından güzel bir karşılık verdiklerini belirten Ergün, "Kendileri daha sonra tekrar iletişime geçmek istediler. Ancak yeni bir teklif yapmadıkları sürece cevap vermeyeceğiz" dedi.

'1500 dolarlık ödülü kabul etmedik'

TikTok ile nasıl iletişime geçtikleri ve aldıkları cevap hakkında bilgi veren Arda Kılıç, ''Açığı bulduğumuzda hemen TikTok'a bildirdik" dedi.

"Bize özel mail açmışlardı. Biz de bu mail üzerinden yanıt verdik. Mail yoluyla, 'Biz, sizin teklifinizi kabul etmiyoruz. Sizde bulduğumuz açık sayesinde çekeceğimiz paralarla kendi para birimimizle size bin 500 TL gönderelim' cevabını verdik" diyen Kılıç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de herhangi bir temsilciye ulaşamadık. O yüzden biz de yabancılarla mesajlaşmak zorunda kaldık. Bu nedenle süreç biraz zorlaştı. Yine de özel mail sayesinde TikTok ile iletişimde kaldık. Belki Türk biriyle iletişime geçsek daha iyi ödüller alabilirdik, bu durum biraz canımızı sıktı."