Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın avukatları konuştu: 'Bitcoin'i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek'

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın avukatı Şehmus Uluç, müvekkili için "Bitcoinleri yok ama sahip olduğu firmaların mal varlıklarının satılması durumunda mağdurların zararları karşılanabilir" dedi. Uluç, Aydın'ın boşanmaya itiraz etmeyeceğini söyledi.

Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Avukat Uluç, Aydın’ın teslim olma sürecini şöyle anlattı: "Müvekkilimiz Mehmet Aydın, teslim olmadan 2 hafta önce bizi aradı ve teslim olmak istediğini söyledi. Biz de kendisine sürecin nasıl işleyeceğini anlattık. Daha sonra teslim olmadan bir gün önce bize bu videoyu gönderdi. Biz de gönderdiği videoyu kamuoyu ile paylaşarak insanları durumdan haberdar ettik."

'Asıl amacı zararları gidermek'

Aydın’ın iddianamedeki 64 milyon liralık mağduriyeti gördükten sonra teslim olmaya karar verdiği yönündeki iddialara da cevap veren Uluç, "Müvekkilimiz hakkında Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyada mağdurların zararı 64 milyon olarak görülüyor. Farklı bir dosyası daha var. Bu durumda zararlar artacaktır. Kendisinin 64 milyonu görüp geldiği gerçeği yansıtmıyor. Asıl amacı zararları gidermek ve zararları giderme gayesiyle şu an burada bulunuyor" dedi.

'Boşandığını bizden duydu'

Müvekkillerinin mal varlığı ya da Bitcoin hesaplarının olmadığını ifade eden Uluç, firmalarına ise kayyum atandığını belirterek, "Mehmet Aydın’ın kendisine ait mal varlığı ve Bitcoin hesapları olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bitcoinleri yok ama sahip olduğu firmaların mal varlıklarının satılması durumunda mağdurların zararları karşılanabilir. O firmalara devlet el koydu ve kayyum atandı" diye konuştu.

Müvekkili Mehmet Aydın’ın boşandığını kendisinden öğrendiğini ifade eden Şehmus Uluç, "Müvekkilin boşandığından haberi yoktu. Geçen cuma biz kendisini görmeye gittiğimizde ona bu durumdan söz ettik. Buna itiraz etmememiz yönünde bize talepte bulundu. Boşanmaya itiraz etmeyeceğiz, boşanmak istediğini dile getirdi" dedi.

'28 sanık, 3 bin kusur mağdur var'

Adli süreçle ilgili bilgi veren Avukat Fatih Kuş ise, Mehmet Aydın ile birlikte 27 sanığın daha yargılandığı davalarda 3 bin küsur mağdur olduğunu fakat bu sayının artabileceğini dile getirdi. Kuş, şöyle konuştu: