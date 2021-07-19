CHP Mezitli İlçe Başkanı Tuncer, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten gözaltına alındı

Gözaltı haberini Twitter hesabından duyuran Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Mezitli İlçe Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer 'Cumhurbaşkanı’na hakaretten' iddiası ile gözaltına alındı. Dün sabah Meclis kürsüsünden söyledim , zulmünüz batsın. İlçe başkanımızın yanındayız" paylaşımında bulundu.
Antmen'in paylaşımı şöyle:
Mezitli İlçe Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer “Cumhurbaşkanı’na hakaretten” iddiası ile gözaltına alındı!— Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) July 19, 2021
Dün sabah Meclis kürsüsünden söyledim , zulmünüz batsın.
İlçe başkanımızın yanındayız!@ahmetstuncer
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