Kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması: ‘Bakkallar ekmeğimize göz dikiyor’

Kurban Bayramı arifesinde bakkal ile kasaplar arasında et çekme tartışması çıktı. İstanbul'da birçok bakkal, dükkanlarına 'kıyma çekilir' pankartı astı. Bu durum kasapların tepkisini çekti. Kasap Şehmuz Kozanoğlu “Bakkal işletenler bizim ekmeğimize göz dikiyor” dedi.

Kurban Bayramı'nda et çektirme yoğunluğu bakkalları da harekete geçirdi. Bazı bakkallar 'kıyma çekilir' afişleri asmaya başladı. Bu durum kasaplar ve bakkalları karşı karşıya getirdi,.

Gaziosmanpaşa'da kasap dükkanı olan Şehmuz Kozanoğlu, "Son zamanlarda Kurban Bayramı dolayısıyla bakkallar kıyma çekilir afişleri asmaya başladı. Biz dükkanımızda un, şeker, yağ satmıyoruz. Sadece kendi işimizi yapıyoruz.

‘Kurban etlerinin çekimi ile 3-5 ay idare etmeye çalışıyoruz’

Bu bakkalcılara fırsat verilmemesini istiyoruz. Biz onlar gibi 365 gün çalışamıyoruz. Kurban Bayramı geldiğini zaman kurban etlerinin çekimi ile 3-5 ay idare etmeye çalışıyoruz. Çünkü Kurban Bayramı dolayısıyla herkesin evinde eti var. Biz boş boş dükkanlarımızda oturmak zorunda kalıyoruz. Buna rağmen bakkal işletenler bizim ekmeğimize göz dikiyor" dedi.

‘Bakkal et çekme işlemi nasıl yapılır bilemez’

Kasap Kozanoğlu, "Bakkal işletmelerine neden kurban eti çekiyorsunuz dediğimizde, 'siz de başka şeyler satın' diyorlar. Biz kasaplar 2- 3 ayda bir denetleniyoruz. Sonuçta yaptığımız işte insan sağlığı söz konusu. Vatandaşların kurban etlerini kasapta çektirmelerini istiyoruz. Vatandaşlar belki kasaba 50 kuruş fazla para verecekler ama 50 kuruş kendi sağlıklarından daha önemli değil. Biz kasaplar yıllardır bu işi yapıyoruz. Ancak bir bakkal et çekme işlemi nasıl yapılır bilemez. Bakkallar et çekme işlemini kasaplardan daha ucuza yapıyor. Normalde etin kilosunu 1 buçuk ya da 2 liraya çekiyoruz" diye konuştu.

‘Bana sorarsanız marketler ve bakkallar kasaplardan daha hijyenik, ticaret serbettir’

Bakkalların kasaplardan daha hijyenik olduğunu belirten Bakkal Aslan Yaşar, "Kurban Bayramı'nda müşterimizi geri çeviremeyiz. Bizim de kurban etlerini çekmemiz lazım. Bence bakkallar da, marketler de Kurban Bayramı'nda et çekebilir. Bana sorarsanız marketler ve bakkallar kasaplardan daha hijyenik. Biz 3 gün çektiğimiz kurban etiyle kasapların ekmeğiyle oynamıyoruz. Ticaret serbesttir. Bazı kasaplar etin kilosu 4 -5 liradan çekiyor. Ancak biz uygun fiyata et çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Bakkallardaki makinelerin çoğu kurt döküyor’

Tüketicinin bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Kasap Oğuz Yalçınkaya ise "Kurban Bayramı'nda son yapacağımız iş kıyma çekmek, bakkallar da bunun farkında. Herkes birer tane kıyma makinesi almış kıyma çekiyor. Sokağın ortasında kıyma çeken de var, boş bir dükkânda kıyma çeken de. Biz de kasaplar olarak bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bakkallar da kıyma çekenler hijyen kurallarına uymuyor. Bizim kıyma çekme makinemizin özel soğutma sistemi var. Bu soğutma sistemi eti koruyor. Bakkalda kasap tezgâhı bile yok. Zaten kıyma çekme makinesini bakkallar senede bir kere kullanılıyor. Bayram bittikten sonra makine bir kömürlüğe koyuluyor. O makinelerin çoğu kurt döküyor" dedi.

‘Birkaç lira için sağlığımızı riske atmaya değmez’

Vatandaşların sadece mahalle kasaplarına gitmesi gerektiğini söyleyen Kasap Yalçınkaya, "Bizler yılın 365 günü bu işi yapıyoruz ve bu makineyi kullanıyoruz. Dolayısıyla bir hijyen problemimiz olmuyor. Vatandaş bizden etini çektirirse sadece birkaç lira fazla öderler. Birkaç lira için sağlığımızı riske atmaya değmez" ifadelerini kullandı.