Koronavirüs testi pozitif çıkan cerrah, karantinaya alınmak yerine İstanbul’a gönderildi

Anka’dan Metin Yoksu’nun haberine göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrah olarak görev yapan Y.K, Kovid-19 şüphesi ile 12 ve 15 Temmuz’da iki ayrı test yaptırdı.

Yapılan her iki testin sonucu da pozitif çıkmasına rağmen, İstanbul’a gitmek isteyen Y.K. için İl Sağlık Müdürü’nün bilgisi dahilinde 112 Acil Sağlık Ekiplerine bağlı ambulans tahsis edildiği öğrenildi.

Genel Cerrah Y.K’nin, ambulansla İstanbul'daki ailesinin yanına hareket etmeden önce yanına kafesteki muhabbet kuşunu da aldığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı. Y.K, bu paylaşımına "Siirt'ten İstanbul'a ambulans yolculuğu da hiç çekilesi değil takdir edersiniz ki..." diye bir not da düştü.

PCR testi pozitif çıkan ve Siirt’te karantinada tutulmak yerine, tahsis edilen bir ambulansla İstanbul’a gönderilen Genel Cerrah Y.K, iki defa test yaptırdığını ve Siirt'ten İstanbul'a tedavi olmak için sevk edildiğini söyledi.

Y.K, "Benim ailem ve arkadaşlarım İstanbul'da ve oraya gitmemi tavsiye ettiler. Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulans ayarlandı. Ben de immün eksikliği var. Tedaviyi İstanbul'da olmam gerekiyor” dedi.

Bu arada, isminin açıklanmasını istemeyen bir sağlık çalışanı Genel Cerrah Y.K’nin Siirt'ten İstanbul'a sevk edilecek bir durumunun olmadığını savunarak, il merkezinde sadece 6 ambulans bulunduğunu, sayının düşmesi nedeniyle ihtiyaç halinde yetersiz kalınabileceği uyarısında bulundu.