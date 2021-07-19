Erdoğan: Kıbrıs'ta yeni bir müzakere süreci olacaksa iki eşit egemen devlet arasında olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ziyaretine ilişkin olarak, "Kıbrıs Türk'ü adada yarım asırdan fazla süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor. Kıbrıs'ta yeni bir müzakere süreci olacaksa iki eşit egemen devlet arasında olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ziyareti öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs'ta vereceği müjdeyi hatırlatan Erdoğan, "Kıbrıs Türk'ü adada yarım asırdan fazla süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor. Kıbrıs Türk halkı eşit ortağı olduğu adada, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye sahiptir" dedi.

Kıbrıs'ta yeni bir müzakere sürecinin iki eşit egemen devlet arasında olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Kıbrıs Türk tarafı kimin çözümden kimin çözümsüzlükten yana olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs'taki çözüme ancak adadaki gerçekler temelinde ulaşılabilir. Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir" görüşünü dile getirdi.

Adalet Divanı'nın başörtüsü kararını da eleştiren Erdoğan, "Adalet Divanı ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı ile uzaktan yakından alakası yok. İnanç özgürlüğünden anlamayan Adalet Divanı olamaz. Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi?" diye konuştu.

Erdoğan, Taliban'a çağrıda bulunarak, "Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değil. Türkiye'den Taliban'a sesleniyoruz, kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım" diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taliban'ın yaptığı açıklamalarda 'Türkiye'yi istemiyoruz' gibi bir ifadeleri yok. Bazı açıklamalarında güya bize yönelik bazı yaklaşım türleri var. Türkiye'deki yönetimin ne konumda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor. Bu işgal hareketini bırakması lazım. Bir an önce Afganistan'ın temelinde barışın egemen olduğunun dünyaya göstermesi lazım"

Erdoğan, Delta varyantının etkisiyle artan vakalarla ilgili, "Vaka ve vefat sayıları arttı. Vaka sayıları 7 binleri yakaladı. Bu bizim için bir tehdittir. Toplu bulunduğumuz mekanlarda kesinlikle mesafeye ve maske kuralına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşılarımızı da yaptırmalıyız" ifadesini kullandı.