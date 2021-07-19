Polisin silahını almaya çalışan saldırgan, muhabirleri hedef aldı: 'Bunu yayınlarsan var ya seni öldürürüm'

İstanbul'da Emrah K. adlı bir şahıs anne ve ablası ile tartıştı. Olaya müdahale eden polis memurunun silahını almaya çalışan şahıs, güçlükle sakinleştirildi. Gözaltına alınan Emrah K., emniyete götürülürken olay yerinde bulunan muhabirlere saldırdı.

İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi üzerinde alkollü olduğu iddia edilen Emrah K., annesi ve ablası ile kaldırımda tartışmaya başladı.

Devriye gezen trafik polisleri olayı görünce şahsa müdahale etti. Polisler Emrah K.'yi sakinleştirmek isterken direnen Emrah K., polis memurunun silahını almaya çalıştı.

Çevreye bulunanlara ve muhabirlere hakaretler eden eden şahıs, uzun uğraşlar sonunda gözaltına alındı. Emrah K. gözaltına alındığı esnada görüntü alan gazeteciyi "Bunu yayınlarsan var ya seni öldürürüm" diye tehdit etti.

Polis arabasına zorla götürüldüğü sırada muhabire de tekme atan Emrah K.'nin uyuşturucu ve benzeri suçlardan 23 adet kaydı çıktı.