Makas atan otomobil hurdaya döndü

Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü civarında meydana gelen olayda makas atarak ilerleyen bir otomobil bariyerlere ve diğer araçlara çarparak durabildi.
Aracın sürücüsü, önünde ilerleyen otobüsü makas atarak geçmek istedi. Otobüsün önüne aniden kıran otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince en sağ şeritte ilerlemekte olan TIR'ın önündeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısa süre TIR'ın önünde sürüklenen otomobil, yeniden orta şeritteki otobüsün önüne geldi.
Yalpalayan otobüsün en sol şeritte güçlükle durabildiği anlar, saniye saniye otobüs kamerasına yansıdı.
Hurdaya dönen otomobilden sürücüsü de yaralı olarak kurtulurken, otoyol uzun süre araç trafiğine kapalı kaldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)