Kayıt
16:37 19 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti

    © İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ KAMUR
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045000867_0:183:1200:858_1200x675_80_0_0_1f25e5e22ee12978b3c271b50af60cdd.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107191045000896-3-kata-balta-firlatti-satirla-tehdit-etti/

    Bursa'da bir kişi, akrabasının oturduğu 3. kata balta fırlattıktan sonra keserle tehdit etti.

    Bursa'da madde bağımlısı olduğu belirtilen kişinin akrabalarını sürekli tehdit ettiğini, cinsel organını gösterdiğini belirten Ömer Ali Şahin son olarak cep telefonu kamerası ile 3. kata fırlatılan baltayı ve satırla tehdit edildiği anları kayıt altına aldı.

    İki aydır sürekli olayların devam ettiğini, defalarca şikayetçi olduğunu fakat yeğeni olan bu kişinin hiçbir ceza almadığını belirten Şahin, yetkililere önlem çağrısında bulundu. 

    Videoda zaten her şeyin açık ve net şekilde görüldüğünü ifade eden Şahin, "Şahıs madde bağımlısı, madde satıcısı, sicili bozuk olan ve pandemi sebebiyle şartlı tahliyeyle cezaevinden çıkan bir şahıs. Aynı zamanda bizim akrabamız oluyor. Uzun süredir sürekli bir saldırı halleri var. Eve balta fırlatmasından mı, silah çekmesinden mi, yoksa sürekli tehditler savurmasından mı, evdeki çocuklara, kadınlara cinsel organını göstermesinden mi, yoksa mahallede uyuşturucu satmasından dolayı mahallede sürekli farklı araçların girip çıkmasından mı, hangi birinden bahsedeceğimizi bilemiyoruz açıkçası" ifadesini kullandı. Şahin, şöyle devam etti:

    • "Bu olaylar yaklaşık iki aydır devam ediyor. Son günlerde iyice dozunu arttırdı bu olayların. Artık yoksunluk mu yaşıyor ne tarz durumlar yaşıyor bilemiyoruz. Bu olayların ardından biz suç duyurusunda bulunduk. Hem savcılık hem de karakola. Bir hafta arayla sürekli şikayetler de bulunduk. Her seferinde farklı kişilerin şikayetleri de oldu. Bu durumla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Çünkü bu tür olaylar basit suçlar olduğu için pandemi sürecinden de yararlanıldığını düşünüyorum.

    'İki tane yeğenim var, kapının önüne çıkartmaya korkuyoruz'

    • Bu konuyla ilgili büyük sıkıntılarımız var. Her gün aynı evin içerisinde yengemiz var. İki tane yeğenim var. Birisi 5 yaşında, biri dokuz yaşında. Kapının önüne çıkartmaya korkuyoruz. Herhangi bir saldırı olur, herhangi bir rehin alma olur yada yaralamalar olur gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün hepimiz işinde gücünde insanlarız. Sabah işe çıkıp geldiğimiz de aklımız sürekli orada kalıyor. Bugün bakkala giderken bile acaba karşılarına çıkacaklar mı diye ne yapacağımızı bilmiyoruz.

    'Yardım bekliyoruz'

    • Gerekli mercilerden bu konuyla ilgili yardım bekliyoruz. Ama herhangi bir sonuç elde edemiyoruz. Bu olaylara şahitlik eden bir çok insan var. Bütün mahalleli şahit ve şikayetçi. Bir sürü görüntü var elimizde. Fakat adam hala yapacağından geri kalmıyor. Ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Birilerinin canı yanmadan lütfen bu tarz kişileri kontrol altında tutsunlar ve gerekli cezaları versinler."

    İlgili konular:

    Avcılar'daki baltalı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı
    Avcılar'daki baltalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
    Esenyurt'ta komşular arasında baltalı kavga
    Etiketler:
    Balkon, Balta, Bursa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yörede yaşanan halk tarafından keşfedilen ve tamamen doğal yollarla oluşan ada bölgede ‘Yüzen Adalar’ olarak biliniyor.
    Bingöl'ün 'Yüzen Adalar'ı
    Karikatür
    Eski AB Konseyi Başkanı Tusk, AB'nin çöküşüne ilişkin bir senaryo dile getirdi
    İnfografik
    Nisan'dan bu yana Afganistan'daki durum nasıl değişti?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet