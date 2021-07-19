Sivas katliamı hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç yaşamını yitirdi

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te 33 aydın ile 2 otel görevlisinin Madımak Oteli’nde yakılarak katledilmesinde ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Ahmet Turan Kılıç 87 yaşında hayatını kaybetti.

Sivas’taki Madımak Oteli’nin 1993 yılında yakılması ve aralarında yazar ve sanatçıların bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Yeni Akit gazetesinin 'Sivas mazlumu Ahmet dede, Hakk’a yürüdü' başlığıyla duyurduğu haberde, Kılıç'ın tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı 05:00'te hayatını kaybettiği belirtildi.

Sivas’taki Madımak Oteli’nin 1993 yılında yakılması ve aralarında yazar ve sanatçıların bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç, kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle 31 Ocak 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılmıştı.

1993 yılında Sivas’ta Madımak Oteli'nin yakılması sonrası idam cezasına çarptırılan Kılıç’ın cezası, idam cezasının kaldırılmasının ardından cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüştü.