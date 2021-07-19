TIR'ın dorsesi çöktü, yüzlerce su damacanası yola devrildi

Arnavutköy-Habipler Yolu'nda 7.30 sıralarında Sakarya'dan yola çıkan su damacanası yüklü TIR, Tekstilkent istikametine doğru seyrettiği sırada TIR'ın şoförü dorsedeki yükün hareket ettiğini fark etti. Sürücü TIR'ı yol kenarında durdurmaya çalıştığı sırada dorsedeki yüzlerce su dolu damacana yola düştü.

TIR'ın dorsesi çöktü, yüzlerce su damacanası yola devrildihttps://t.co/0GDJjFwx0X pic.twitter.com/F4QUHixuGz — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 19, 2021

Plastik damacanaların bir kısmı ezilirken cam olan damacanalar da kırıldı. Litrelerce içme suyunun yola döküldüğü kazada iki şerit trafiğe kapanınca trafik yoğunluğu da oluştu.

Yola devrilen damacanalar kaza yerine gelen başka bir TIR'a yüklenirken damacanaların yoldan kaldırılması yaklaşık 5 saatte tamamlandı.