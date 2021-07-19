İstanbul Büyükçekmece’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, sahilde bulunan işletme sahibi, denize girenleri gürültü nedeniyle uyardı.
Restoran çalışanları sopayla saldırdı: Kaçmak için denize girdiler https://t.co/U7YswUn3Z6 pic.twitter.com/EXtTHRRnJf— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 19, 2021
Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla denize girenlere saldıran restoran çalışanları kameraya yansıdı. Bazı vatandaşların saldırıdan kaçmak için denize atladıkları görüldü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)