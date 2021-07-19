Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle bugün ve yarın Kuzey Kıbrıs'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs parlamentosuna hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ercan Havalimanı’nda resmi törenle karşılanıyor https://t.co/1K7t8tQaYF — AA Canlı (@AACanli) July 19, 2021

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