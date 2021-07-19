‘Hastanenin şoförü müdür yardımcısı olarak atandı’ iddiası

Samsun'da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde şoför olarak çalışan H.V. isimli personel, yapılan atamayla aynı hastaneye müdür yardımcısı yapıldığı iddia edildi.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, Samsun Sağlık İl Müdürlüğü, kurum içinde müdür ve sağlık yöneticileri sözleşmeleri imzalanmasının ardından atamaları da gerçekleştirdi. Atamalar Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç tarafından yapıldı.

Atamalarda en çok dikkat çeken ise Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde şoför kadrosunda çalışan H.V., yapılan atamayla aynı hastaneye müdür yardımcısı yapılması oldu. H.V.’nin hastanesindeki kadro unvanı şoförken 58/TKHB sözleşme unvanı müdür yardımcısı olarak değişti.

Hastane personeli ise yapılan atamaya şaşırmasının yanı sıra, yapılan diğer atamalardan da kentte bulunan bütün hastanelerdeki sağlık çalışanlarının bir çoğunun rahatsız olduğu ileri sürüldü.

‘Tamamen siyasi bir atama olarak düşünüyorum’

Samsun Tabipler Odası Başkanı Funda Furtun ise yapılan atamaya tepki göstererek, “Son yıllarda yapılan atamalarda liyakate değil de hangi siyasi partiye ve hangi sendikaya üye olduğuna bakılıyor. Bu atamada onlardan biri. Tamamen siyasi bir atama olarak düşünüyorum” dedi.