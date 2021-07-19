Özgür Demirtaş ile Atilla Yayla atıştı: 'Bir liboşsunuz'

Liberal Düşünce Topluluğu kurucusu Atilla Yayla, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ı etiketleyerek "Adam Akbank YK üyesi ve böylesine partizan. İlginç bir durum doğrusu. Banka buna nasıl müsaade ve tahammül ediyor anlamak zor" dedi.

Özgür Demirtaş Yayla'yı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı.

"Uluslar-arası akademik yayınınız olmadığı için sizi tanımıyorum. Anladığım kadarı ile ÇIKARINIZ için Siyasal İslam’a yanlayan bir LİBOŞsunuz. Ben Özgürlükçü bir insan olduğum için: ‘O yüzden mi sizi Bakan’ın Üniversitesine aldılar’ demeyeceğim. Benim hiçbir siyasi partiyle bağım yok (olsa 5 dkda kayıtları çıkarırlar). Ama sizin profiliniz siyasi parti RT’si kaynıyor. Önce insan kendine bakmalı. Ben Türkiye’deki 10 pozisyonumun 3-5’ini bıraksam bana bir şey olmaz. Ama siz Edirne’nin Batısı, Van’ın doğusunda HİÇsiniz. Bu arada bana yazdığınız: Vergisini verdiğim, alnımın akıyla yaptığım işlerimden birine bir TEHDİTdir. Bunu da TÜM TÜRKİYE not etti.”

ULUSLAR-ARASI akademik yayınınız olmadığı için sizi tanımıyorum.



Anladığım kadarı ile ÇIKARINIZ için Siyasal İslam’a yanlayan bir LİBOŞsunuz.



Ben Özgürlükçü bir insan olduğum için: “O yüzden mi sizi Bakan’nın Üniversitesine aldılar” demeyeceğim+https://t.co/lvZMomOchD https://t.co/XVRdluQrpl — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 19, 2021

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