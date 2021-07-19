Muğla'da otelde genç kıza cinsel saldırı iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde, barda tanıştığı 18 yaşındaki M.Ö. isimli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 19 yaşındaki B.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
B.D. isimli genç, bir barda tanıştığı M.Ö.’ye gecenin ilerleyen saatlerinde cinsel saldırıda bulundu.
Olayın ardından M.Ö., jandarmayı arayıp yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
M.Ö.'nün ise ifadesi alınıp hastaneye gönderildi.
Jandarmadaki işlemleri sonrası B.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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